EVGA werkt aan moederbord met AMD Ryzen-chipset

Hardwarefabrikant EVGA werkt aan Dark-serie moederbord met AMD Ryzen-chipset, het eerste moederbord met AMD-chipset van het bedrijf. Daar hint het merk naar in een korte teaser. Er is nog niets bekend over de termijn waarop dit moederbord uit moet komen.

EVGA publiceerde gisteren een negen-seconde durende teaser trailer met enkel het woord 'Dark' en het Ryzen-logo, wat verwijst naar de premium Dark-serie van EVGA. In diezelfde serie bracht EVGA onlangs nog een Intel Z590-moederbord uit. Deze nieuwe zou gebaseerd zijn op de AMD Ryzen-chipset, getuige het Ryzen-logo.

Techsite Tom's Hardware verwacht dat het gaat om een X570-serie moederbord. Die site zegt het ook nog mogelijk is dat het een X570 FTW is, maar dat acht het onwaarschijnlijk. Er is verder nog geen informatie beschikbaar naast de teaser over wat voor moederbord het is en op welke termijn deze uit moet komen.

Het is het eerste AMD-moederbord van EVGA, een bedrijf dat al jaren sterke banden heeft met Intel en Nvidia. Wel maakte EVGA ooit nForce 730a moederborden, die technisch gezien een AMD-processor hadden, maar die gebruikten Nvidia-chipsets.