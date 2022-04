GitHub brengt AI-programmer uit die helpt bij het schrijven van code

GitHub heeft een technische preview uitgebracht van Copilot, een AI-gedreven pair programmer die ontwikkelaars helpt bij het schrijven van code. Copilot stelt contextgebonden code en functies voor, en helpt bij het oplossen van problemen door te leren van de code die iemand schrijft.

Github Copilot werd ontwikkeld samen met OpenAI en is gebaseerd op de OpenAI Codex. Deze AI-toepassing heeft kennis van hoe mensen code programmeren en is volgens Github beter dan bijvoorbeeld GPT-3 in het genereren van code, omdat het specifiek is getraind op een grote dataset van publieke broncode.

Tijdens het schrijven van code krijgt de ontwikke'laar suggesties voor hele regels code of zelfs complete functies die Copilot voorstelt op basis van de context tijdens het typen, dus op basis van de code waar een ontwikkelaar aan werkt. Copilot kan automatisch opmerkingen omzetten in code, repetitieve code aanvullen en een functie testen tijdens het schrijven. Gebruikers kunnen door de suggesties die Copilot voorstelt heen bladeren en deze kiezen te accepteren of te negeren. Voorgestelde code kan daarnaast handmatig aangepast worden.

Github benadrukt dat Copilot meer is dan een autocomplete, omdat het veel meer begrijpt en leert van de context. Het kan het verschil zien tussen bijvoorbeeld een docstring, een opmerking, een functienaam of code zelf. Daarnaast wordt Copilot slimmer als het meer gebruikt wordt, omdat het leert hoe een ontwikkelaar codeert.

Github zegt dat Copilot werkt met tientallen frameworks en programmeertalen, maar dat in deze technische preview de nadruk gelegd is op Python, JavaScript, TypeScript, Ruby en Go. Copilot is vooralsnog een extensie voor Visual Studio Code en gebruikers moeten zich inschrijven voor een wachtlijst om Copilot uit te proberen.