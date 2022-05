Microsoft brengt browserversie van Visual Studio Code uit

Microsoft heeft een versie van Visual Studio Code uitgebracht die in de browser werkt. VS Code for Web is een afgeslankte versie van het programma waarmee gebruikers lokale bestanden kunnen openen en bewerken in Chrome of Edge.

De webversie van Visual Studio is te gebruiken op vscode.dev. Met de webversie is het mogelijk bestanden te editen, en applicaties te schrijven en te debuggen met de tools van de browser. Microsoft zegt dat de onlineversie vooral interessant is voor gebruikers die code willen schrijven op machines waar ze geen software op kunnen installeren, zoals beheerde apparaten of apparaten zoals Chromebooks waar VS Code niet standaard op draait. Ook werkt de websiteversie op de iPad.

Microsoft waarschuwt voor de beperkingen van de tool. Zo heeft die geen eigen debugger en moet de syntaxkleuring volledig native in de browser gebeuren, wat mogelijk niet helemaal goed werkt. Hetzelfde geldt voor zaken als automatische aanvullingen. Microsoft zegt dat VS Code for Web syntaxkleuring heeft voor 'de meeste populaire programmeertalen', net als bracket pair-kleuring. Voor talen zoals HTML en CSS zegt Microsoft dat de ervaring 'bijna identiek' is als op VS voor de desktop. Voor dergelijke bestanden kunnen er ook previews worden getoond, maar voor andere talen niet.

Gebruikers kunnen verschillende themes en key maps instellen. Die kunnen ze ook synchroniseren via de instellingen. Node.js-extensions zijn niet beschikbaar, maar sommige andere extensies zoals afbeeldingenbewerkers wel. De webtool kan ook koppelingen maken met GitHub- en Azure-repo's.

De tool is te gebruiken in browsers die gebruikmaken van de File System Access-api. Die werkt alleen op Edge, Chrome en Opera. Wel kunnen gebruikers in bijvoorbeeld Firefox losse bestanden uploaden in de browser of hele repo's via een link.