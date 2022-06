Windows Terminal krijgt Quake Mode-functie voor snel opstarten via shortcut

Microsoft heeft een preview van Windows Terminal-versie 1.9 uitgebracht. Daarin wordt de terminal onder andere voorzien van een Quake Mode-functie, waarmee gebruikers overal in Windows een terminal-venster kunnen openen via een snelkoppeling.

Met de Quake Mode-functie kunnen gebruikers de Win+ ` -shortcut gebruiken om een terminal-venster te openen, schrijft Microsoft in een blogpost. Dit Quake-venster verschijnt vervolgens in de bovenste helft van het scherm. Gebruikers kunnen de Windows Terminal sluiten via dezelfde snelkoppeling. De functie werkt niet als gebruikers de Win+ ` -shortcut al voor een andere snelkoppeling gebruiken.

Verder voegt versie 1.9 van de Windows Terminal een menu toe, waarmee gebruikers hun terminal-instellingen kunnen aanpassen. Momenteel kan dat alleen door handmatig een JSON-bestand aan te passen. Gebruikers kunnen de Windows Terminal verder als standaard terminal-app instellen. De Cascadia Code-font krijgt daarnaast een italic-versie.

Microsoft komt ook met previewversie 1.0 van zijn eerder aangekondigde Windows Package Manager. Daarmee kunnen Windows 10-gebruikers packages installeren, updaten of importeren via commando's. Volgens Microsoft bevat de Windows Community-repository momenteel ruim 1400 packages, waaronder Visual Studio Code en PowerToys. Via de REST-api kunnen gebruikers ook privé-repo's aanmaken.

Gebruikers die een Insider-build van Windows 10 draaien kunnen de Windows Package Manager installeren via de Windows Store. Volgens Microsoft komt de software 'binnenkort' beschikbaar voor Windows 10-apparaten die versie 1809 of later draaien.

Verder introduceert Microsoft een previewversie van zijn Azure Communication Services Calling-sdk, waarmee ontwikkelaars spraak- en videobelmogelijkheden kunnen toevoegen aan hun Windows-applicaties. Die functie moet werken op Windows-apparaten met UWP-ondersteuning.