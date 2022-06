Microsoft maakt WSL-ondersteuning voor Linux-apps met gui breed beschikbaar

Microsoft maakt het kunnen draaien van Linux-programma's met een grafische interface breed beschikbaar. Ook krijgt Windows Subsystem for Linux ondersteuning voor het draaien van applicaties die de gpu inzetten voor machine learning.

Ontwikkelaars kunnen ondersteuning voor gui-apps installeren, een WSL-venster openen en een Linux-app met een gui gebruiken, aldus Microsoft. Zo kunnen ze editors, programma's en tools voor Linux met een grafische interface draaien. De ondersteuning zat al in recente Windows 10 Insiders-builds in het dev-kanaal van het OS.

Daarnaast heeft Microsoft het mogelijk gemaakt voor applicaties die via Windows Subsystem for Linux draaien om de gpu in te zetten voor rekenwerk. Het bedrijf noemt met name toepassingen voor kunstmatige intelligentie en machine learning die hier baat bij hebben. Microsoft kondigde het nieuws aan tijdens zijn Build-conferentie voor ontwikkelaars.