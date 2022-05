Microsoft, Facebook, Google en Netflix werken samen aan eBPF Foundation

Vier grote techgiganten kondigen aan samen te gaan werken aan de eBPF Foundation. Met de samenwerking hopen Microsoft, Facebook, Google en Netflix eBPF sneller te kunnen verbeteren. De eBPF Foundation wordt onderdeel van de Linux Foundation.

De aankondiging komt vlak voor de eBPF-summit, die op 18 en 19 augustus plaatsvindt. EBPF werkt al in de Linux-kernel, maar in mei kondigde Microsoft al aan dat het een opensourceproject ging starten om eBPF werkend te krijgen op Windows 10 en Windows Server 2016 en nieuwer. Nu zijn ook Google, Facebook en Netflix geïnteresseerd om de tool verder te ontwikkelen.

EBPF staat voor extended Berkeley Packet Filter. Het was oorspronkelijk bedoeld voor het analyseren van netwerkverkeer door het low-level onderscheppen van packets. Inmiddels is er via virtual machines veel meer mogelijk met eBPF, zowel op kernelniveau als in de user space.

Gebruikers kunnen hiermee onder andere sandboxed programma's draaien in de kernel van een OS. Daarmee wordt het ingezet om zo'n kernel veilig en efficiënt uit te breiden, zonder dat daarvoor de kernelbroncode gewijzigd hoeft te worden of kernelmodules geladen moeten worden. "EBPF stelt ontwikkelaars in staat om programma's veilig en efficiënt te embedden in elke software, inclusief de kernel van het besturingssysteem", schrijft de Linux Foundation in zijn aankondiging.

De techbedrijven die de eBPF Foundation vormen, gebruiken het pakketfilter al. Facebook gebruikt de tool bijvoorbeeld als load balancer in zijn datacenters. "EBPF is een revolutionaire technologie die ons in staat stelt om een besturingssysteem in real time aan te passen zonder riskante of kostbare veranderingen in de code van de kernel", schrijft Alexei Starovoitov, een kernelontwikkelaar bij Facebook. Google gebruikt Cilium op zijn beurt om op eBPF gebaseerde networking en security te bieden op zijn Kubernetes-aanbod met GKE en Anthos.