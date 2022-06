Facebook deelt voor het eerst data over News Feed Amerikaanse gebruikers

Facebook heeft voor het eerst cijfers vrijgegeven over het aantal en soort posts die Amerikaanse gebruikers te zien krijgen in de News Feed. Ongeveer 57 procent van de posts die Amerikanen in het vorige kwartaal te zien kregen, werd gedeeld door bevriende of gevolgde gebruikers.

In het rapport wordt teruggeblikt naar het tweede kwartaal van dit jaar. Daarin staat te lezen dat ongeveer 33 procent van de posts die Amerikanen toen te zien kregen, werd gedeeld door groepen of pagina’s die ze zelf volgden. Volgens Facebook kreeg acht procent van de Amerikanen tijdens het vorige kwartaal posts te zien van bronnen waar ze geen connectie mee hadden. Volgens Facebook bevatte 87 procent van de posts uit de Amerikaanse News Feeds geen link naar een andere website, de overige 13 procent bevatte wel links naar websites. De twintig domeinnamen waarnaar het meest gelinkt werd, heeft Facebook ook verzameld. Bovenaan de lijst zien we YouTube met 181,3 miljoen views. Amazon staat op plaats twee met 134,6 miljoen views. Unicef prijkt op de derde plaats met 134,4 miljoen views terwijl gofundme.com met 124,8 miljoen en Twitter.com met 116,1 miljoen de vierde en vijfde plaats claimen. Het bedrijf stelt dat deze groep van twintig domeinnamen terugkwam in 1,9 procent van alle bekeken posts. Facebook verzamelde ook de twintig meest bekeken links uit de News Feed die Amerikanen het afgelopen kwartaal te zien kregen. Deze links beslaan volgens Facebook 0,1 procent van het totale aanbod uit de Amerikaanse News Feed. Op de eerste plaats prijkt een website die gericht is op fans van de Amerikaanse footballclub Green Bay Packers. Volgens de Amerikaanse website TechCrunch wil Facebook met deze data aantonen dat het platform niet overspoeld wordt met politieke berichtgevingen. Maar volgens TechCrunch is het moeilijk om aan de hand van de data die Facebook in het rapport deelt, trends op het platform weer te geven. Dat probeert Kevin Roose, een Amerikaanse journalist van de New York Times, op zijn beurt te doen met een Twitteraccount. Daarop publiceert de man aan de hand van data van CrowdTangle, een data-analyseplatform van Facebook, een dagelijkse top tien van de ‘best presterende’ links op Amerikaanse Facebook-pagina’s. Facebook stelde onlangs dat het sinds de corona-uitbraak meer dan 3000 accounts, pagina's en groepen heeft verwijderd van het platform die misinformatie verspreidden over het virus. In totaal zou het bedrijf ook twintig miljoen berichten hebben verwijderd.