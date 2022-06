Facebook verwijderde sinds corona-uitbraak 3000 accounts en 20 miljoen berichten

Facebook heeft sinds het begin van de coronapandemie 3000 accounts, pagina's en groepen verwijderd van het platform die misinformatie verspreidden over het virus. In totaal zijn er twintig miljoen berichten verwijderd.

De informatie werd verwijderd van Facebook zelf, en van dochterbedrijf Instagram. Facebook schrijft in een blogpost over zogenaamde 'superspreaders'. Facebook haalt in de blogpost uit naar een onderzoek van het Center for Countering Digital Hate. Dat concludeerde in mei dat slechts twaalf personen op Facebook verantwoordelijk waren voor 73 procent van de misinformatie rondom het coronavirus. Facebook noemt dat rapport slecht onderbouwd en zegt dat het CCDH het onderzoek uitvoerde op een te kleine groep gebruikers. Het CCDH zou hebben gekeken naar een beperkt aantal kleine groepen. Facebook zegt dat de twaalf personen in het rapport 'verantwoordelijk zijn voor 0,05 procent van alle views van vaccingerelateerde berichten' op het platform.

Desondanks heeft Facebook naar eigen zeggen meer dan 36 pagina's, groepen en accounts verwijderd die gelinkt waren aan de twaalf personen die in het rapport werden genoemd. Van een andere groep van 'bijna 25 pagina's, groepen en accounts' werden posts ook nog eens lager in de nieuwsfeed gezet zodat minder gebruikers die zagen. De twaalf 'superspreaders' zelf zijn niet overal verwijderd; een ervan, de prominente politicus Robert Kennedy Jr., is bijvoorbeeld wel van Instagram verwijderd maar niet van Facebook zelf.

Facebook zegt in een rapport ook hoeveel berichten het in totaal heeft verwijderd. Sinds de uitbraak van de coronapandemie tot aan juni van dit jaar verwijderde Facebook 3000 accounts, pagina's en groepen. In totaal werden er twintig miljoen berichten met misinformatie rondom het virus en vaccins verwijderd. Bij nog eens 190 miljoen berichten verscheen een waarschuwingslabel. Die worden door internationale factcheckers gecontroleerd.