Facebook publiceert achtergehouden transparantierapport na kritiek

Facebook heeft een nieuw transparantierapport over de meest bekeken berichten op het platform uitgebracht. Het bedrijf zou dit rapport aanvankelijk hebben achtergehouden omdat het het platform in een slecht daglicht zou zetten.

Facebook bracht vorige week zijn eerste officiële transparantierapport over content uit, dat ging over het tweede kwartaal van dit jaar. Uit dat rapport bleek dat vooral onschuldige berichten in die periode het meest populair waren op het platform. Onder de meest gedeelde domeinen vielen onder andere YouTube, Amazon en Unicef.

Het bedrijf zou echter eerder al een rapport hebben opgesteld over het eerste kwartaal van 2021, maar dit uiteindelijk niet hebben gepubliceerd. Dat schreven journalisten van The New York Times, die het interne rapport hebben ingezien. Dat zou het bedrijf gedaan hebben omdat dit rapport Facebook in een slecht daglicht zou zetten.

In dat achtergehouden rapport werd gemeld dat de meest populaire Facebook-post in het eerste kwartaal een nieuwsbericht van de Chicago Tribune was. Dat artikel had een kop die suggereerde dat een coronavaccinatie de doodsoorzaak was van een overleden arts uit Florida; een scenario dat door het Amerikaanse gezondheidsinstituut CDC werd onderzocht. Later bleek dat de dood van deze dokter werd veroorzaakt door 'een aandoening die een interne bloeding veroorzaakte', waarbij onvoldoende bewijs was dat het vaccin daarin een rol heeft gespeeld.

The New York Times schrijft dat het rapport op het punt stond om gepubliceerd te worden, waarna enkele leidinggevenden van Facebook erover discussieerden of het rapport een PR-probleem zou veroorzaken. Het nieuwsmedium baseert zich daarbij naar eigen zeggen op interne e-mails van het bedrijf. Facebook zou daarna besloten hebben om het rapport in de ijskast te zetten. Facebook heeft dit rapport inmiddels toch gepubliceerd via Dropbox, na de berichtgeving van The New York Times.

Facebook-woordvoerder Andy Stone schrijft op Twitter dat de kritiek die het bedrijf hierover heeft gekregen 'niet oneerlijk is'. Hij schrijft daarbij dat ze het rapport hebben achtergehouden omdat ze 'belangrijke verbeteringen' aan het systeem wilden doorvoeren. Hij gaat daarbij niet in op wat deze verbeteringen inhouden.

Daarbij haalt Stone ook de complexiteit van dat meestbekeken nieuwsbericht aan. "Nieuwsmedia schreven over de overleden dokter in Florida. Toen de lijkschouwer de doodsoorzaak bekendmaakte, voegde de Chicago Tribune een update toe aan het oorspronkelijke verhaal; New York Times deed dat niet", aldus Stone. "Zou het juist zijn geweest om het Times verhaal te verwijderen omdat het covid-desinformatie was? Natuurlijk niet. Niemand suggereert dit eigenlijk en ik ook niet. Maar het illustreert wel hoe moeilijk het is om desinformatie te definiëren", schrijft de woordvoerder.