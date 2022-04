Facebook en Instagram gaan onjuiste claims over coronavaccins verwijderen

Facebook en Instagram gaan claims en berichten over coronavaccinaties die door volksgezondheidsexperts zijn ontkracht, verwijderen van de platforms. Facebook noemt specifiek het voorbeeld dat de vaccins microchips bevatten als claim die straks verwijderd gaat worden.

De twee platforms gaan de onjuiste claims niet meteen verwijderen, schrijft Facebook. Het bedrijf zegt niet waarom het hier mee wacht, alleen dat het 'niet mogelijk is' om het beleid meteen in te voeren. Facebook wil 'in de komende weken' starten met het verwijderen van de onjuiste berichten.

Facebook gaat onder meer berichten verwijderen die valse informatie bevatten over de veiligheid, werkzaamheid, ingrediënten of bijwerkingen van de coronavaccins. Het platform benoemt specifiek de complottheorie dat er microchips in de vaccins zitten als onjuiste claim die het bedrijf gaat verwijderen. Andere complottheorieën, zoals dat specifieke bevolkingsgroepen zonder toestemming als test worden ingeënt, worden eveneens verwijderd. Omdat de bekende feiten rondom de vaccins na verloop van tijd en onderzoek kunnen veranderen, gaat Facebook naar eigen zeggen de aanpak rondom het verwijderen van de berichten continu aanpassen.

Sinds begin dit jaar verwijdert Facebook valse claims of samenzweringstheorieën die gezondheidsorganisaties als schadelijk aanmerken. Dit is onderdeel van Facebooks strategie om gebruikers 'veilig en geïnformeerd te houden' tijdens de coronapandemie. Het verwijderen van valse claims omtrent de vaccins hoort ook bij deze strategie. Facebook gaat deze onjuiste vaccinclaims nu verwijderen, omdat steeds meer landen willen starten met het vaccineren van de bevolking.