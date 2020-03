WhatsApp: stuur niet zomaar informatie over coronavirus door in chats

WhatsApp roept gebruikers op om niet zomaar informatie die verspreid wordt over het nieuwe coronavirus. Er komen hotlines waar gebruikers correcte informatie over het virus en de uitbraak ervan kunnen achterhalen.

WhatsApp zegt op een pagina gewijd aan het coronavirus dat gebruikers niet zomaar informatie moeten doorsturen naar anderen. "Niet alles dat je stuurt is misschien waar. Verifieer de feiten bij vertrouwde officiële bronnen en als je niet zeker bent of iets waar is, stuur het dan niet door." Op WhatsApp doen afgelopen weken volgens de chatdienst onjuiste verhalen over het virus de ronde. Voor de pagina en de informatie werkt het Facebook-dochterbedrijf onder meer samen met de wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Op de pagina zullen komende tijd nummers van hotlines komen waar gebruikers contact mee kunnen opnemen om correcte informatie te krijgen over het virus en de uitbraak, schrijft Techcrunch. Het is nog onduidelijk wanneer de nummers op de pagina zullen staan.

Daarnaast doneert WhatsApp een miljoen dollar aan de CoronaVirusFacts Alliance, die het verspreiden van desinformatie over het virus wil tegengaan, schrijft Poynter, initiatiefnemer van die alliantie. Er zouden bij die alliantie inmiddels 100 instanties zitten in 45 landen. Welke dat zijn, is niet duidelijk.