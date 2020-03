WhatsApp maakt het mogelijk om doorgestuurde berichten online te checken

WhatsApp maakt het mogelijk om de tekst van doorgestuurde berichten op te zoeken via Google. Gebruikers moeten zo snel kunnen checken of het bericht uit een betrouwbare bron komt. Er draait momenteel een test met die functie.

De functie moet snel beschikbaar komen, meldt WhatsApp-moederbedrijf Facebook tegen Nu.nl. "De functie wordt momenteel getest en we kijken ernaar uit de functie in de nabije toekomst uit te rollen", aldus een woordvoerder tegen de nieuwssite.

De nieuwe functie is zichtbaar door het icoon van een loep naast het bericht. Als gebruikers daarop drukken, kopieert en plakt WhatsApp de tekst in een Google-zoekvenster. Daardoor kunnen gebruikers snel bekijken of de tekst uit een betrouwbare bron komt of niet. Android Police merkte de test op.

De loep is een van de functies waarmee WhatsApp de verspreiding van desinformatie via zijn platform wil tegengaan. De chatapp markeert doorgestuurde berichten al langer als zodanig. Daarnaast werkt WhatsApp samen met de Wereld Gezondheidsorganisatie aan manieren waarop gebruikers betrouwbare informatie over het nieuwe coronavirus kunnen krijgen. WhatsApp riep vorige week al op om niet zomaar informatie over het virus door te sturen.