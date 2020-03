Google laat Chrome-gebruikers met toggle toch www-prefixes zien

Google werkt aan de mogelijkheid om in Chrome toch de volledige url van een site weer te geven. Eerder wilde het bedrijf prefixes zoals www verbergen in de url-balk. De functie wordt nu getest in Canary-build 83 van Chromium.

Het is de tweede keer dat een dergelijke feature in een Canary-build verschijnt sinds het Chromium-team daarover sprak in een changelog van eerder deze maand. De aanwezigheid van de functie werd gespot door onder andere TechDows. Eerder al was er een toggle toegevoegd aan het Omnibox-menu in de url-balk waarmee gebruikers eenmalig de volledige url van een pagina konden bekijken. Die toggle werd echter weer gereset als een gebruikers de pagina herlaadde of naar een nieuwe pagina ging. Het Chromium-team werkt nu aan een feature om altijd de volledige url van een site te zien.