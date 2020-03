Gearbox Software-medeoprichter Landon Montgomery is overleden

Een van de oprichters van Gearbox Software, Landon Montgomery, is overleden. Montgomery werkte tot 2010 bij de studio. Hij heeft aan veel verschillende gameseries gewerkt, waaronder Half-Life, Halo en Borderlands.

Volgens een tweet van Gearbox, dat het overlijden van Montgomery bekendmaakt, speelde de ontwikkelaar een grote rol in de beginfase van het bedrijf. Medeoprichter Randy Pitchford schrijft op Twitter dat Montgomery meehielp aan onder meer de Opposing Force-uitbreiding voor het originele Half-Life en aan James Bond 007: Nightfire. De ontwikkelaar werkte ook aan het eerste Halo-spel en de Brothers in Arms-serie.

Op Montgomery's LinkedIn-pagina staat dat hij tot 2010 bij Gearbox Software werkte. Zijn hoogste positie was daar chief operating officer. Pitchford schrijft dat Montgomery bij het bedrijf stopte om zich op zijn familie te kunnen richten. Later werkte hij bij een reclamebureau om in 2016 bij Daybreak Game Company als algemeen directeur aan de slag te gaan. Sinds afgelopen november werkte hij als producent bij Nvidia.