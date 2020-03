Borderlands 3-spelers kunnen savefiles delen tussen Steam en Epic Games Store

Borderlands 3-spelers kunnen savebestanden waar de progressie in is opgeslagen, meenemen als ze bijvoorbeeld overstappen van de Epic Games Store naar het Steam-platform. Ook komt er crossplay beschikbaar tussen beide pc-platforms.

Ontwikkelaar Gearbox schrijft dat spelers vanaf 13 maart, de datum waarop Borderlands op Steam verschijnt, samen met andere pc-spelers kunnen spelen, ongeacht of het spel via de Epic Games Store of Steam is aangeschaft. Zodra spelers Borderlands 3 op Steam voor het eerst opstarten, volgt er een speciaal scherm met de optie om crossplay aan of uit te zetten. Datzelfde geldt voor spelers die het spel spelen via de Epic Games Store, al moeten zij voor de crossplay-optie eerst een nieuwe patch downloaden.

De crossplayfunctie is ook terug te vinden in het hoofdmenu van het spel. Via deze functie kunnen spelers anderen die het spel via de concurrerende gamewinkel spelen, uitnodigen voor gamesessies. Crossplay met de consoles is nog niet mogelijk. Gearbox gaf vorig jaar wel aan dat het de bedoeling is dat crossplay met de consoles en Stadia ook mogelijk wordt, maar het is onduidelijk wanneer dat het geval zal zijn.

Daarnaast volgt de mogelijkheid om de data met betrekking tot de progressie over te hevelen tussen beide platforms. Dat moet echter wel handmatig. Volgens Gearbox levert dat een risico op dat de savebestanden verloren kunnen gaan; de ontwikkelaar raadt spelers dan ook aan om eerst een back-up van die bestanden te maken. Het uitwisselen van items kan nog niet tussen de Steam- en de Epic Games Store-versie van Borderlands 3. Gearbox laat weten dat het dat in de nabije toekomst wel mogelijk gaat maken via een nieuwe patch, al is onbekend wanneer die uitkomt.

Ongeveer een half jaar geleden kwam Borderlands 3 al uit op de Epic Games Store op de pc en op de PlayStation 4 en Xbox One. Het spel is ook beschikbaar voor Google Stadia-spelers. Borderlands 3 komt op 13 maart uit op Steam en is vanaf 10 maart beschikbaar om alvast te pre-loaden. Op 26 maart verschijnt de dlc Guns, Love and Tentacles: The Marriage of Wainwright and Hammerlock, een betaalde uitbreiding die onderdeel is van de season pass, maar ook los te koop zal zijn.