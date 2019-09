Borderlands 3 is binnen vijf dagen meer dan vijf miljoen keer geleverd

Uitgever 2K Games maakt bekend dat er binnen vijf dagen na de release van Borderlands 3 meer dan vijf miljoen exemplaren van de game zijn geleverd. Volgens de uitgever is dat 50 procent meer dan het geval was bij Borderlands 2.

De meeste consumenten kopen een digitale versie van de game, blijkt uit de cijfers van de uitgever. Volgens 2K Games is meer dan 70 procent van de geleverde Borderlands 3-exemplaren een digitale versie. De game is uitgekomen voor de PlayStation 4, de Xbox One en voor Windows via de Epic Games Store.

Het is niet bekend hoeveel exemplaren er per platform zijn geleverd. Wel zegt 2K Games dat Borderlands 3 in de Epic Games Store het record voor aantal preorders heeft verbroken. Ook stelt de uitgever dat de game 'ongelofelijk goed' verkoopt in de downloadwinkel. De pc-versie is zes maanden exclusief te koop in de Epic Games Store en mag daarna ook via andere wegen worden uitgebracht.

Verder merkt 2K Games op dat Borderlands 3 op de releasedag bij streamingsite Twitch bovenaan de lijst van meest bekeken games stond. Door de goede verkopen van Borderlands 3 is de totale omzet uit de hele franchise volgens de uitgever inmiddels opgelopen tot meer dan een miljard dollar. Borderlands 3 kwam op 13 september uit. Tweakers publiceerde zaterdag een review.