Borderlands 3 krijgt next-genupdate met splitscreenoptie voor vier spelers

Gearbox gaat Borderlands 3 voorzien van een gratis update voor next-genconsoles. De game zal in singleplayermodus op de PlayStation 5 en Xbox Series X draaien in 4k-resolutie met 60fps. Ook krijgt het spel een splitscreenoptie voor vier spelers, voor lokale co-op.

Naast de optie om het scherm in vieren te delen, krijgt Borderlands 3 ook de mogelijkheid om bij splitscreen voor twee spelers te kiezen uit zowel een verticale als horizontale splitsing van het scherm. Die keuze komt ook naar de PlayStation 4- en Xbox One-versies van de game met een update.

De mogelijkheid om met vier spelers lokaal co-op te spelen is alleen beschikbaar voor de next-genconsoles van Microsoft en Sony. Gearbox belooft ook een grafische update voor die consoles, die de resolutie naar 4k brengt met een framerate van 60fps. Dat geldt voor de singleplayermodus; details over de resolutie en framerate in andere modi geeft de ontwikkelaar niet.

Later dit jaar krijgt Borderlands 3 ook een nieuwe betaalde uitbreiding, die geen onderdeel is van de Season Pass. Het gaat niet om een aanvulling op het verhaal, maar om een volledig nieuwe gamemodus en een nieuwe skill tree voor alle Vault Hunters, met nieuwe Action Skills. Details over de nieuwe spelmodus zijn er nog niet en ook is niet bekend wanneer de uitbreiding verschijnt. Borderlands 3 kwam een jaar geleden uit. Tweakers publiceerde een review van de game.