Gespeeld op: Windows

Ook verkrijgbaar voor: PlayStation 4 en Xbox One

Er zijn weinig studio's met een directeur die zo op de voorgrond treedt als Randy Pitchford. De hoogste baas van Gearbox Software is een grote en wat schreeuwerige Texaan die lompe opmerkingen en flauwe grappen niet schuwt. Grote bek en ongetwijfeld een klein hartje. Er zijn ook maar weinig studio's waarbij het karakter van de directeur zo samenvalt met dat van hun voornaamste serie. Want ook Borderlands is niet bepaald een serie voor fijnproevers. Boordevol grappen, maar altijd van het platvloerse soort.

Dat is in Borderlands 3 niet anders. Sterker nog: Borderlands 3 vormt de overtreffende trap, met vooral een recordaantal verwijzingen naar uitwerpselen. Het is kenmerkend voor de humor in de game. Die humor zit hem in de omgeving, in de voorwerpen die je tegenkomt, in de quests die je krijgt voorgeschoteld, maar uiteraard vooral in de dialogen in de game. Daar zijn er nogal wat van en dat is zowel een plus- als een minpunt: vaak grappig, maar even vaak net iets te lang. Als de grap al lang duidelijk is, kabbelt het gesprek vaal nodeloos lang door. En zoals elke grappenmaker weet, is timing het belangrijkste bij humor. Dat past echter niet bij de filosofie van Borderlands, waarin meer altijd beter is. Daar zijn wij het in dit geval echter niet mee eens. We verlangden regelmatig naar een knop om dialogen te kunnen doorspoelen, maar die is er helaas niet.

Bekende namen

Gelukkig is het verhaal in Borderlands 3 een feest van herkenning. Heb je de voorgaande games gespeeld, dan zul je veel bekende personages terugzien, aangevuld met de nodige nieuwe gezichten. Gearbox gaat helaas wat slordig om met die oude bekenden. Ze verdwijnen vaak weer net zo makkelijk als ze opduiken en voordat zich een verhaallijn heeft ontwikkeld, is de persoon in kwestie alweer via een achterdeur verdwenen. Dat laat dan weer wel alle ruimte voor de nieuwe helden van het verhaal: vier gloednieuwe Vault Hunters en twee al even nieuwe tegenstanders. Om die laatste, de Calypso Twins, draait het hele verhaal. De twee, broer en zus Tyreen en Troy, hebben alle Bandits achter zich weten te krijgen. Die vormen nu één groot machtsblok als Children of the Vault, gehoorzamend aan de wrede Twins, die het liefst pochen met het feit dat ze hun eigen volgelingen met het grootste gemak om zeep helpen.