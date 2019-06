Nieuwe Borderlands 2-dlc Lilith & The Fight for Sanctuary is tot 8 juli gratis

Gearbox en 2K Games hebben nieuwe campagne-dlc voor Borderlands 2 voorgesteld. De uitbreiding Lilith & The Fight for Sanctuary is tot 8 juli gratis te downloaden en is een voorbeschouwing op Borderlands 3. Van dat spel werd op de E3-beurs een nieuwe trailer getoond.

Commander Lilith & the Fight for Sanctuary omvat onder meer nieuwe bazen, nieuwe gebieden om te verkennen en nieuwe loot die volgens de beschrijving verder gaat dan het niveau Legendary. Voor gevorderde spelers is er een hogere levelcap tot level 80 en nieuwkomers kunnen hun personage meteen vanaf level 30 laten starten.

De nieuwe campaign-dlc speelt zich af kort na het hoofdverhaal van Borderlands 2. Sanctuary ligt onder vuur, de Vault-kaart is gestolen en een giftig gas bedreigt Pandora. Spelers moeten samen met Commander Lillith and the Crimson Raiders de boosdoener verslaan.

Voor bezitters van Borderlands 2 of Borderlands: The Handsome Collection is de dlc gratis beschikbaar tot 8 juli. Vanaf 9 juli kost Commander Lilith & the Fight for Sanctuary 15 dollar. Microsoft maakte zondag bekend dat Borderlands: The Handsome Collection voortaan ook beschikbaar is voor Xbox Game Pass.

Op de E3-beurs in Los Angeles toonden Gearbox en 2K Games ook een nieuwe trailer voor Borderlands 3. Deze game komt uit op 13 september.