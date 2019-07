Robot Claptrap toont Planet Pandora in nieuwe Borderlands 3-video

Game-ontwikkelaar en -uitgever 2K heeft een nieuwe trailer uitgebracht van het spel Borderlands 3 dat op 13 september verschijnt. In het filmpje is te zien hoe de praatzieke robot Claptrap een documentaire maakt over de 'flora en fauna' van de woestijnplaneet Pandora.

Claptrap Presents: Planet Pandora is volgens 2K 'de eerste maar waarschijnlijk meteen ook de laatste' aflevering van een nieuwe reeks Borderlands 3-trailers met de rijdende robot in de hoofdrol. Pandora kreeg ook een eigen webpagina, met nog meer beeldmateriaal en andere informatie over de planeet.

2K laat verder weten dat liefhebbers deze zomer nog meer video’s mogen verwachten op het YouTube-kanaal van Borderlands. Het bedrijf belooft onder meer extra trailers, speciale one-offs en karakterprofielen van de vier nieuwe Vault Hunters. Op GuardianCon wordt tijdens speciale sessies op 5 en 6 juli dieper ingegaan op de Twitch-extensie, sociale features en andere onderwerpen met betrekking tot Borderlands 3.