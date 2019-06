Borderlands 2-dlc komt waarschijnlijk op 9 juni uit

Gameplatform Steam had kort een pagina online staan met daarop nieuwe Borderlands 2-dlc. De pagina werd snel weer offline gehaald. Naar verwachting komt de uitbreiding van Borderlands 2 op 9 juni uit.

De dlc moet een voorbeschouwing worden voor Borderlands 3 en krijgt de naam Commander Lilith & The Fight For Sanctuary. De dlc bevat onder andere een hogere levelcap tot level 80, nieuwe bazen, nieuwe gebieden om te ontdekken en nieuwe loot die verder dan het niveau Legendary gaat, gaf de beschrijving op Steam volgens Resetera aan.

In het verhaal van de uitbreiding is de Sanctuary belegerd, is de Vault-kaart gestolen en verspreidt een giftige stof zich over Pandora. Spelers moeten samen met Commander Lillith and the Crimson Raiders de boosdoener verslaan. Verder kunnen nieuwkomers straks hun personage meteen vanaf level 30 laten starten. Volgens SteamDB komt de dlc op 9 juni uit.

Eerder dit jaar verscheen het nieuws dat Borderlands 3, de eerste zes maanden, niet op Steam uitkomt omdat Epic een exclusieve deal heeft voor een half jaar. Ook zat ontwikkelaar Gearbox de afgelopen tijd in een moeilijke periode. Het bedrijf had onder andere te maken met een rechtszaak van 12 miljoen dollar en een Twitter-discussie na een misvatting over de aanwezigheid van microtransacties in de game.