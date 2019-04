Valve treedt op tegen reviewbombing Borderlands

Valve heeft de Borderlands-franchise van een offtopic-reviews-label voorzien op Steam. Nieuwe reviews tellen daardoor niet meer mee bij de score. Valve kwam in actie nadat de games te maken kregen met review bombing van ontevreden fans.

Valve heeft de grafiek bij de klantenrecensies van Borderlands-games van een asterisk voorzien met de mededeling dat 'perioden van off-topic reviewactiviteit zijn gedetecteerd'. Daardoor zijn recente reviews uitgesloten van de Review Score. De samenvatting van 'Recente Reviews' is ook aangepast van 'mixed' naar 'erg positief'.

De aanpassing volgt op zogenoemd reviewbombing van de Borderlands-games. Borderlands 2 ontving sinds 1 april 2156 negatieve reviews op Steam. Dat waren er in de zes maanden voor 31 maart slechts 412. Ook de overige Borderlands-titels ontvingen in korte tijd een grote hoeveelheid negatieve kritieken.

Fans van de serie willen op deze manier hun ongenoegen uiten over het feit dat Borderlands 3 een half jaar exclusief in de Epic Games Store te krijgen is. Gearbox brengt het spel op 13 september voor de pc uit in Epics winkel, de release in andere winkels volgt pas in april 2020. Epic probeert met exclusieve releases marktaandeel te winnen ten opzichte van met name Steam, tot onvrede van veel gamers.

Valve introduceerde zijn systeem tegen reviewbombing in 2017.