Google begint met tonen advertenties in Assistant-resultaten

Google is begonnen met het tonen van advertenties in resultaten van zijn digitale assistent Assistant. Het lijkt voorlopig te gaan om Engelstalige resultaten van de Assistant, niet om de Nederlandstalige Assistent.

De advertenties duiken op in resultaten waarbij Google zoekresultaten van het web toont, meldt Android Police. In zoekvragen zoals die naar hotels dichtbij of woningen om te huren in Florida komt Assistant terug met advertenties bovenaan het venster met resultaten. Dat is bij dezelfde soort zoekopdrachten op het web al jaren zo.

In een korte test van Tweakers is de stap niet te reproduceren in de Nederlandstalige Assistent. Die reageert daarbij op hotels dichtbij met een lijstje van hotels die in de nabijheid zijn zonder advertenties te laten zien.

De advertenties maken deel uit van een nieuw soort rijke resultaten binnen Assistant, schrijft Google. Bij de nieuwe resultaten is het mogelijk dat er ads tussen zitten. Tot nu toe hield Google zijn digitale assistent advertentievrij, hoewel Google vrijwel al zijn inkomsten haalt uit de verkoop van ads voor bijvoorbeeld zijn zoekmachine.