Google werkt aan Belgische versie Google Assistant

Google werkt aan een Belgische versie van Google Assistant. Dat blijkt uit een bericht van de Belgische supermarkt Colruyt, die een test gaat houden met het inspreken van boodschappenlijstjes door klanten via de Google Assistant.

Colruyt weet te melden dat Google aan Google Assistant specifiek voor de Belgische markt werkt, omdat het bedrijf die spraakassistent in wil zetten voor zijn dienst. Wanneer de Belgische versie te verwachten is, meldt de supermarkt niet. "In afwachting daarvan verloopt de test met de versie die nu beschikbaar is in Nederland en Frankrijk."

De supermarkt zoekt deelnemers aan een test met de spraakassistent. Daarbij kunnen klanten de Google Assistant inzetten om boodschappenlijstjes in te spreken. Die worden opgeslagen in de MyColruyt-app en op de Colruyt-website, waarna de supermarkt gepersonaliseerde suggesties voor producten geeft. Klanten kunnen vervolgens het lijstje afvinken in de winkel of online doorsturen voor bezorging aan huis.

Dat Google aan een versie van Google Assistant speciaal voor Vlaanderen en Wallonië werkt is geen verrassing, maar bevestigd was dit nog niet. Zodra ondersteuning voor België komt, volgt waarschijnlijk snel de beschikbaarheid van de Home-speakers van het bedrijf.