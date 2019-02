Adobe overweegt ARM-licentie voor chips af te nemen

Adobe bekijkt of het zinvol is als er chips ontwikkeld worden die geoptimaliseerd zijn voor zijn producten. De overweging is om een ARM-licentie af te nemen, waarmee het bedrijf al dan niet met een hardwarepartner chips zou kunnen ontwerpen.

Adobes technische topman Abhay Parasnis stelde de vraag of zijn bedrijf een ARM-licentie zou moeten afnemen tijdens een conferentie, waar Axiom bij aanwezig was. "Ik heb het antwoord niet, maar we moeten hier aandacht aan geven", stelde de cto.

Op vervolgvragen antwoordde hij dat Adobe met een ARM-licentie kan zorgen dat zijn technologie closer to silicon komt, oftewel dat er optimalisaties op chipniveau voor Adobe-technologie worden ontwikkeld. Parasnis verklaarde ook dat dit kan zonder dat zijn bedrijf zelf de chips maakt, maar bijvoorbeeld samenwerkt met een chipbedrijf.

Waar de chips precies voor zouden moeten dienen verduidelijkte hij niet. Wel verklaarde hij dat Adobe verder moet kijken dan alleen pc's en smartphones en zich ook op systemen voor stemassistenten en vr en ar zou moeten richten. Daarnaast gaat Adobe zich meer op kunstmatige intelligentie richten, waar zelfontworpen chips ook een rol kunnen spelen. Adobe heeft zijn eigen Sensei-platform voor neurale netwerken en werkt aan diverse algoritmes voor beeldbewerking.