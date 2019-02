Fabrikanten kondigen AMD Radeon VII-kaarten aan

Verschillende fabrikanten hebben in navolging van de aankondiging van de AMD Radeon VII hun eerste videokaarten van die generatie aangekondigd. Het gaat in alle gevallen om kaarten op basis van AMD's referentie.

MSI, Gigabyte en ASRock hebben hun versies van de AMD Radeon VII-videokaart aangekondigd. MSI en Gigabyte houden het wat de naam betreft simpelweg bij Radeon VII, terwijl ASRock de naam Phantom Gaming X op zijn kaart plakt.

Daarnaast hebben XFX en PowerColor hun kaarten getoond, eveneens zonder spectaculaire naam. Alle kaarten hebben het ontwerp van de referentiekaart van AMD, met drie ventilators. Ook de specificaties zijn identiek. De standaardkloksnelheid is 1400MHz, gecombineerd met een boostclock van 1750MHz. De Radeon VII heeft 16GB hbm2-videogeheugen.

In de donderdag gepubliceerde review bleek dat de op 7nm geproduceerde kaart met Vega 20-gpu aardig in de buurt van de RTX 2080 van Nvidia komt. Wel zijn er vraagtekens over de beschikbaarheid. De kaart zou slechts zeer beperkt leverbaar zijn.