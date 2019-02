'AMD Radeon VII-videokaart is zeer beperkt verkrijgbaar'

Volgens verschillende bronnen is de AMD Radeon VII-videokaart die donderdag uitkomt in Europa zeer beperkt verkrijgbaar. In het Verenigd Koninkrijk zouden het gaan om minder dan tweehonderd exemplaren, in Frankrijk en Spanje slechts twintig per land.

De meest concrete cijfers komen van het Overclockers.co.uk. Op het forum zegt een beheerder van de webshop dat er donderdagmiddag zo'n 76 kaarten op voorraad zullen zijn. Het zou gaan om meer dan de helft van de kaarten die beschikbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk. De beheerder zegt een order voor duizend stuks bij AMD geplaatst te hebben, maar dat aantal kan de fabrikant niet leveren.

Volgens de Franse website cowcotland zijn er in Frankrijk en Spanje maar twintig Radeon VII-kaarten beschikbaar. De prijs van 699 dollar zou vertaald worden naar 739 euro. In Frankrijk zou bovendien maar één webwinkel de nieuwe videokaart kunnen leveren. Details over de beschikbaarheid van de Radeon VII-videokaart in de Benelux zijn niet bekend. Ook is niet duidelijk of in andere werelddelen er meer een grotere voorraad is en de leveringen snel na de introductie zullen toenemen.

De Radeon VII-videokaart maakt gebruik van dezelfde Vega 20-gpu als de Instinct Mi 50-accelerator, een kaart die AMD waarschijnlijk veel duurder verkoopt. Ook heeft de Vega II net als die accelerator 16GB hbm2, dat geheugentype is schaars en duur.

AMD kondigde de Radeon VII tijdens de CES-beurs in januari aan. De videokaart is vanaf donderdagmiddag te koop. Dan verschijnen ook reviews van de videokaart online.