AMD kondigt Radeon Pro VII-videokaart aan

De nieuwste videokaart voor de professionele markt van AMD, de Radeon Pro VII, wordt op 7nm geproduceerd en heeft een Vega20-gpu aan boord. De kaart is uitgerust met 16GB hbm2-geheugen en krijgt een adviesprijs van 1899 dollar.

De Radeon Pro VII moet concurreren met de duurdere Quadro RTX 5000-kaart van Nvidia en zou zelfs op sommige fronten de strijd met de Quadro GV100 of GP100 kunnen aangaan. AMD heeft drie primaire markten of scenario's op het oog voor de kaart: simulaties tijdens de ontwerpfase van producten of processen, videoproductie voor tv en media, en berekeningen in supercomputers of hpc's in het algemeen. Met de lage prijsstelling moet de Radeon Pro 7 bereikbaarder zijn voor kleinere bedrijven. De concurrerende RTX 5000-kaarten kosten 2299 dollar en de GV100 8900 dollar. Volgens AMD is de Radeon Pro 7 pakweg vijftig procent sneller dan eerstgenoemde kaart in sommige benchmarks en in andere benchmarks zou de kaart ongeveer gelijk scoren.

Vergeleken met de GP100-kaart van Nvidia heeft de Radeon Pro VII een snellere interface dankzij pci-e gen4-lanes en zou de double precision-rekenkracht tussen de GP100 en GV100 uitkomen. AMD maakt de kaart op basis van een Vega20-chip met zestig geactiveerde compute-units, goed voor 3840 streamprocessors. De kaart heeft 16GB hbm2-geheugen aan boord, goed voor een bandbreedte van ruim 1TB/s. De single precision-rekenkracht bedraagt 13,1Tflops en met double precision is dat 6,5Tflops. De kaart beschikt over zes mini-dp versie-1.4-aansluitingen, maar hij kan met een bridge in crossfire draaien, of één FirePro S400 Sync Module kan een cluster van vier kaarten aansturen om meer schermen aan te sturen.

De kaart is nog gebaseerd op AMD's oudere gcn-architectuur en niet op de nieuwe Navi-architectuur, zoals de consumentenkaarten in de 5000-serie. De Radeon Pro VII doet sterk denken aan de begin vorig jaar geïntroduceerde Radeon VII-kaart voor consumenten; de specificaties zijn vrijwel identiek. De tdp bedraagt 250W en zoals de naam impliceert, is de gpu op 7nm geproduceerd. De Radeon Pro VII krijgt een adviesprijs van 1899 dollar, omgerekend met btw zou dat omstreeks 2100 euro zijn. De Infinity Fabric-links kosten 199 dollar en zijn als twee- of drieslotsconnectors verkrijgbaar.