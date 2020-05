Samsung wint zaak na nietigverklaring octrooien op online banktransactiesysteem

De Haagse rechtbank heeft twee tegen Samsung ingeroepen octrooien voor een online bankbetaalsysteem en bijbehorende beveiliging nietig verklaard. Volgens de rechtbank is geen inbreuk gemaakt. Samsung hoeft daardoor geen producten van de Nederlandse markt te halen.

De procedure was aangespannen door het in het Nederlandse Laren gevestigde DTS International. Dit bedrijf heeft van het bedrijf Ward Participations intellectuele-eigendomsrechten gekregen, die door DTS technisch en commercieel worden geëxploiteerd. Het gaat hierbij om twee Europese octrooien die gaan over een technologisch platform voor onder meer het beveiligen van online bankieren, mobiele banktransacties en dataverkeer. De in de octrooien beschreven techniek zou aan de basis kunnen staan van een eigen betaal-app van DTS, maar die is er tot nu toe niet gekomen. In de octrooien gaat het vooral over een bepaalde techniek voor het beveiligen van betalingstransacties via de mobiele telefoon.

De rechter heeft bepaald dat beide octrooien nietig zijn, omdat er sprake is van toegevoegde materie. Dat wil zeggen dat de uitvinding in de octrooien breder wordt geclaimd dan bij het indienen van het octrooi is geopenbaard. Hiervan is sprake als een denkbeeldige, gemiddelde vakman met gebruik van zijn algemene vakkennis te maken krijgt met informatie die niet direct en ondubbelzinnig uit de oorspronkelijke octrooiaanvraag is af te leiden. Bij de vraag of hiervan sprake is, kijkt de rechter naar de conclusies, de beschrijvingen en de tekeningen in de octrooiaanvragen. In deze zaak zou de gemiddelde vakman een 'computerwetenschapper' zijn, met kennis en kunde van mobiele computersystemen en elektronische transacties, en met enkele jaren ervaring in het ontwikkelen van hard- en software voor het uitvoeren van veilige elektronische transacties.

Deze zaak draait om de rol van het bios, specifiek om hoe in een elektronisch apparaat waarin authenticatiegegevens en -software zijn opgeslagen, de locatie wordt afgeschermd van het besturingssysteem. Volgens de rechter is in deze zaak sprake van toegevoegde materie, omdat in de oorspronkelijke octrooiaanvraag het element van veilige opslag alleen stond weergegeven als veilige opslag in het bios of in locaties waarin alleen het bios toegang toe heeft. In de uiteindelijk verleende octrooien claimt DTS de uitvinding juist breder door ook ieder ander veilig geheugen te claimen, inclusief veilig geheugen dat oorspronkelijk niet was geopenbaard in de octrooiaanvraag. Dat mag niet. DTS had de rol van het bios uit een belangrijk onderdeel van het octrooi gehaald om zijn vinding breder te kunnen toepassen en dus in theorie in meer producten te kunnen verwerken.

Bij het eerste patent stelt de rechtbank vast dat een gemiddelde vakman direct uit de oorspronkelijk ingediende aanvraag zal afleiden dat de beveiliging van transacties wordt bereikt door de authenticatiegegevens op te slaan op een opslaglocatie in het bios of afgeschermd van het besturingssysteem door het bios. De rechter beschouwt het onlosmakelijke verband met het bios als een restrictie die ten onrechte niet door DTS is geclaimd in de octrooiaanvraag.

Over het tweede patent oordeelt de rechter dat de gemiddelde vakman uit de oorspronkelijke aanvraag zal afleiden dat alleen het bios van het elektronische apparaat de functie vervult van een 'schild'

tussen het besturingssysteem van het elektronische apparaat enerzijds, en de geheugenlocaties in het apparaat waar authenticatiegegevens en de authenticatiesoftware zijn opgeslagen anderzijds. De rechtbank vindt het bios hier essentieel voor de vinding in het octrooi, omdat de gebruiker daardoor niet bij die gegevens kan. Het loslaten van de link tussen de opslaglocatie en het bios blijkt onvoldoende uit de aanvraag.

DTS vorderde een inbreukverbod. Als de rechter dat had toegewezen, zou Samsung inbreuk hebben gemaakt op het Nederlandse deel van de octrooien. De fabrikant zou dan alle apparaten van de Nederlandse markt moeten halen, die voorzien zijn van Knox, een beveiligde omgeving waarmee Samsung zakelijke gegevens op bijvoorbeeld smartphones en tablets afschermt. Dat zou gaan om vrijwel alle mobiele telefoons en wearables van Samsung. De fabrikant stelde dat er geen sprake was van een inbreukverbod en betwistte de geldigheid van de octrooien. De rechter heeft Samsung in het gelijk gesteld, maar heeft DTS nog niet veroordeeld tot het vergoeden van de door Samsung gemaakte kosten. De rechtbank lijkt hiermee te wachten op de uitkomsten van de zaken over de buitenlandse delen van de octrooien.