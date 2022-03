Duitsland neemt wet aan om verkoopverboden door patenttrollen tegen te gaan

Duitsland heeft een hervorming van zijn patentwetgeving doorgevoerd. Die is vooral bedoeld om het patentrecht in het land te vereenvoudigen en te voorkomen dat patenttrollen te gemakkelijk verkoopverboden kunnen afdwingen. Deze hervorming wordt gesteund door allerlei techbedrijven.

De Bondsdag heeft de conceptwet inmiddels aangenomen. In zijn eigen berichtgeving zegt het Duitse parlement dat deze bedoeld is om de patentwet te vereenvoudigen en moderniseren. De nieuwe regelgeving moet er onder meer toe leiden dat bedrijven beter beschermd worden tegen misbruik van patenten. Zo wordt het lastiger voor patenthouders om via een rechterlijk bevel de verkoop van goederen te blokkeren ingeval van vermeende patentschending.

Tot nu toe kon een partij al een dergelijk verkoopverbod uitvaardigen als er sprake was van een beschuldiging van het schenden van een patent, nog voordat een definitief oordeel was geveld in de rechtszaak over een dergelijk conflict. Dat leidde vaak tot de situatie dat producten die naar verluidt inbreuk maakten, soms jaren van de markt werden gehaald. Onder meer Volkswagen was hier niet blij mee, maar ook bedrijven als Deutsche Telekom, Google, Samsung en Nvidia zijn blij met de nieuwe regels, schrijft onder meer de WSJ.

In de nieuwe situatie mogen rechters beslissen of een dergelijk verkoopverbod wel proportioneel is en of een bedrijf door zo'n verbod niet met disproportioneel grote gevolgen te maken krijgt als het zijn producten niet meer mag verkopen. Voorheen vaardigen Duitse rechters min of meer automatisch zo'n bevel uit om de verkoop te staken, zonder dat er naar de proportionaliteit werd gekeken. De Duitse site Golem zegt dat deze nieuwe beperking van de patentbescherming echter alleen relevant zal zijn in een beperkt aantal, uitzonderlijke zaken.

IP2Innovate, een coalitie van kleine en grote bedrijven zoals BMW, Adidas, Google, Intel, Microsoft, Nvidia, Dell en Proximus, zegt dat de nieuwe wetgeving een belangrijke stap is om een betere balans aan te vinden tussen het beschermen van patenten en het beschermen van innovatie. De coalitie ziet graag dat deze nieuwe Duitse regels navolging krijgen in Europees verband.