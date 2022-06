Daimler en Nokia begraven strijdbijl over gepatenteerde 4G-technologie in auto's

Daimler en Nokia hebben een licentieovereenkomst gesloten voor het gebruik van patenten over mobiele technologie. Daimler bouwt 4G in zijn auto's in, maar vond de royaltybedragen daarvoor te hoog, waarna er een juridische strijd begon. De partijen hebben nu geschikt.

In een gezamenlijke verklaring melden de twee bedrijven dat ze een overeenkomst hebben gesloten waarmee Nokia mobiele telecommunicatietechnologie in licentie aan Daimler levert. In ruil daarvoor zal het moederbedrijf van Mercedes-Benz daarvoor betalen. Alle lopende rechtszaken, waaronder een klacht van Daimler over Nokia die bij de Europese Commissie is ingediend, worden geschikt en komen daarmee ten einde. Nadere details over de gesloten deal zijn niet bekendgemaakt, omdat die onder een geheimhoudingsplicht vallen.

Het draait hier om toegang tot bepaalde UMTS- en LTE-technologie van Nokia. Daimler ziet dat als cruciaal voor het gebruik van communicatie- en navigatiediensten in zijn auto's. Nokia heeft daarvoor samen met anderen zoals Qualcomm en Sharp een patentenpool in het leven geroepen, met een vast royaltybedrag van 15 dollar per voertuig om een licentie voor de implementatie van de 4G-standaard te krijgen. Het Finse bedrijf verdient jaarlijks 1,4 miljard euro aan royalty's voor het in licentie geven van zijn patenten.

Daimler vond het bedrag te hoog. Ook vond de autofabrikant dat het via toeleveranciers toegang moest kunnen krijgen tot de gestandaardiseerde technologie. Nokia gaf eerder aan daar in mee te zijn gegaan, maar dat Daimler desondanks de uitvindingen van Nokia heeft gebruikt, zonder toestemming en de juiste compensatie. Uiteindelijk won Nokia twee rechtszaken in Duitsland, waarmee in potentie Daimler gedwongen had kunnen worden om de verkoop van auto's in Duitsland te staken.

Continental gaat door met strijd tegen Nokia

In een zaak tussen Nokia en Daimler verwees de Duitse rechter het geschil door naar het Europese Hof van Justitie. Dat komt nu ten einde, al schrijft Bloomberg dat Duitse auto-onderdelenleverancier Continental op EU-niveau en in de VS zal doorgaan met de strijd tegen Nokia. Continental trok destijds samen met Daimler en enkele andere bedrijven op in een klacht bij de Europese toezichthouder over de te betalen royalty's. Continental wil dat de Europese Commissie met een juridisch raamwerk komt, omdat technologiebedrijven en andere iot-bedrijven die gestandaardiseerde technologie willen gebruiken tegen economische en juridische onzekerheid aanlopen en in het nadeel zijn ten opzichte van Aziatische en Amerikaanse concurrenten.

Het draait hier om een gemeenschappelijke technologiestandaard, namelijk 4G. Daarbij komen de zogeheten standaard-essentiële octrooien om de hoek kijken. Deze octrooien beschermen de vele technologieën die gezamenlijk de standaard vormen. Het idee is dat iedereen de technologie moet kunnen gebruiken. Omdat het dwarsbomen van het gebruik van zo'n octrooi de adoptie en ontwikkeling van een standaard in de wielen kan rijden, worden standaard-essentiële octrooien doorgaans op zogenaamde Frand-voorwaarden in licentie gegeven. Dat is een afkorting die staat voor fair, reasonable and non-discriminatory; ofwel het onder redelijke voorwaarden in licentie geven van de octrooien. Dat zou moeten leiden tot een situatie waarmee de gepatenteerde technologie zonder veel gedoe kan worden gebruikt, maar dat blijkt in de praktijk tegen te vallen en gepaard te gaan met te veel procederen.

Mede daardoor overweegt de EU met nieuwe regels te komen om het gebruik van standaard-essentiële octrooien af te dwingen en zodoende de 5G- en de iot-sector overzichtelijker te maken voor kleine bedrijven. Volgens de Commissie is dat erg belangrijk, omdat deze patenten zijn aangemerkt als een sleutelelement voor de digitale transformatie van de Europese industrie, waarbij specifiek het uitbrengen van 'connected cars en andere iot-producten' zijn genoemd. Dit is waarschijnlijk ook het raamwerk waar Continental op doelt.