HMD kondigt schokbestendige Nokia-smartphone aan met vier jaar ondersteuning

HMD Global, maker van Nokia-smartphones, kondigt een water- en schokbestendige Nokia-telefoon aan: de XR20. Het toestel krijgt vier jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates, drie jaar Android OS-upgrades en drie jaar garantie.

De Nokia XR20 is het 'robuuste' broertje van de X20. Het toestel is volgens HMD bestand tegen temperaturen van 55 graden tot -22 graden Celsius en kan een val van 1,8 meter aan. Dat komt onder meer door het gebruik van Corning Gorilla Glass Victus en een stevige behuizing, die waterbestendig is met een IP68-certificering. Dat betekent dat het toestel een half uur lang op een diepte van anderhalve meter onder water kan functioneren.

Het toestel is voorzien van een 6,67"-ips-scherm met een resolutie van 1080x2400 pixels, met een helderheid tot 550cd/m². Het scherm kan volgens Nokia met natte handen en handschoenen worden bediend. Dat scherm loopt niet helemaal tot de rand, de telefoon heeft rondom een relatief grote bezel.

Intern is de XR20 voorzien van een Snapdragon 480 5G-soc met 6GB ram en 128GB flashopslag, dat kan worden uitgebreid met een microSDXC-kaart die gebruikmaakt van een SIM-slot. De telefoon heeft een 4630mAh-accu die opgeladen kan worden met een 18W-lader of 15W-draadloze lader, die beide niet worden meegeleverd.

De telefoon is voorzien van een 48Mp-camera, een ultragroothoekcamera van 13Mp achterop en een 8Mp-selfiecamera in een gat in het scherm. Filmen gebeurt met 1080p op 30fps. De telefoon heeft ingebouwde ruisonderdrukking en beeldstabilisatie voor video's in een actiecameramodus. De XR20 heeft een koptelefooningang.

Om het duurzaamheidsoogmerk extra te benadrukken belooft HMD vier jaar maandelijkse beveiligingsupdates voor de XR20 en drie jaar OS-updates van Android. Het toestel wordt bij de release geleverd met Android 11. Ook krijgt de telefoon een verlengde garantie van drie jaar en mocht het scherm binnen een jaar kapotgaan, dan wordt het gratis vervangen.

De XR20 is vanaf augustus in Nederland te krijgen in twee kleuren en in twee configuraties; eentje met 4GB RAM en 64GB opslag voor een adviesprijs van 499 euro en een variant met 6GB RAM en 128GB opslag, voor 579 euro.