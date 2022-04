Gerucht: HMD gaat Nokia-smartphones maken met Huaweis HarmonyOS - update

Het Finse HMD Global gaat volgens een nieuw gerucht de X60 en X60 Pro later dit jaar uitbrengen met ondersteuning voor de Chinese versie van HarmonyOS van Huawei. Het is onbekend waarom. HMD Global heeft inmiddels het gerucht ontkend.

Volgens het Chinese ITHome gaat het om de duurste telefoons van HMD voor dit jaar, de X60 en X60 Pro. Die telefoons hebben volgens het gerucht gebogen schermen, een Qualcomm Snapdragon-processor voor high-end telefoons en een 6000mAh-accu, maar verdere details zijn niet bekend. ITHome spreekt over Hongmeng, de Chinese versie van Huaweis Harmony OS-platform.

Het ligt voor de hand dat de telefoons alleen in China Harmony gaan ondersteunen. Apparaten die dat ondersteunen, kunnen beter samenwerken door gemeenschappelijke software voor communicatie, zo blijkt uit een uitlegvideo van Tech Altar. Zo kunnen gebruikers apparaten koppelen tot Super Devices. Door die koppeling kunnen ze de interface en functies van een app of game splitsen.

In HarmonyOS, dat geen besturingssysteem is, zijn apps gesplitst in modules. Afhankelijk van het apparaat kan een app alle modules of een deel ervan weergeven, maar apps kunnen ook de ene module op het ene apparaat weergeven en de rest op een ander apparaat. Zo kan een game de controls op het smartphonescherm laten zien en de gameplay op een tv bijvoorbeeld.

De HarmonyOS-stack van communicatiesoftware staat onder meer op de horloges en smartphones van Huawei zelf. Ook Meizu zou het willen integreren, terwijl onder meer OPPO en Xiaomi er ook naar zouden kijken. Daarnaast is er al een oven aangekondigd die draait op OpenHarmony, de opensource-versie van HarmonyOS die Huawei in beheer heeft gegeven bij de OpenAtom Foundation.

Update, 18:29: Tweaker Henk Poley linkt naar een reactie van HMD op het gerucht. De fabrikant zegt dat 'onze toewijding om de beste Android-ervaring te bieden overeind blijft'. Daarnaast ontkent de fabrikant tegen Tweakers HarmonyOS te gaan gebruiken. "HMD Global gaat Huaweis HarmonyOS niet gebruiken op Nokia-telefoons", aldus de fabrikant.