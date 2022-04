Reclame in console- en pc-games van EA en Tencent wordt opt-in en skipbaar

SimulMedia, het bedrijf dat samenwerkt met EA en Tencent om reclames in pc- en consolegames te krijgen dit jaar, zegt dat het systeem opt-in wordt en dat elke reclame te skippen zal zijn. EA test het systeem onder meer in NHL 21.

Het systeem heet PlayerWON en zal voor het einde van het jaar in meer dan tien games verschijnen, schreef Axios eerder deze week. SimulMedia, dat van oudsher zich bezighoudt met tv-reclames, heeft zich afgelopen tijd al uitgesproken over hoe reclames in games eruit moeten zien. Volgens het bedrijf zouden reclames in games altijd opt-in en skipbaar moeten zijn en moeten er in-game items mee te verdienen zijn.

De oprichter van SimulMedia, Dave Morgan, meent dat het onvoldoende is om commercials van tv op YouTube simpelweg in de game te laten zien. "Als adverteerders welkom willen zijn in game-omgevingen, moeten zij ze behandelen als de Oscars of de Super Bowl: ze moeten advertenties maken die heel relevant zijn op de plek waar ze getoond worden en daarnaast leuk en gedenkwaardig zijn."

Morgan zei eerder al op Mediapost dat EA het systeem test met NHL, terwijl er een test heeft gelopen in Smite. Volgens Morgan is de integratie van commercials in games belangrijk, omdat adverteerders groepen jonge gebruikers niet meer bereiken via tv. Het is onbekend of de advertenties alleen in de VS te zien zullen zijn of ook naar Europa komen.