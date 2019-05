Blizzard plaatst ticketsysteem BlizzCon in handen van bedrijf dat data verzamelt

Bezoekers van de jaarlijkse BlizzCon-beurs, voor alles wat met Blizzard-games te maken heeft, moeten dit jaar een applicatie installeren die dient als hun ticket. Deze app blijkt echter aan wel verregaande dataverzameling te doen.

De app in kwestie is AXS tickets. Die biedt een platform om kaartjes voor evenementen te kopen, verkopen, door te sturen naar contacten en op het scherm te tonen. Het kaartje dat de app toont is een qr-code die op vaste intervals verandert. Blizzard stelt dat dit is om fraude met de kaartjes te bestrijden.

Verschillende mensen zijn echter in de permissies en het privacybeleid van de applicatie gedoken. Daaruit blijkt dat de app meer doet dan alleen digitale tickets hanteren, wat de screenshots doen lijken. De app verzamelt namen, locatiegeschiedenis, gebruik binnen de app, reclames waarop geklikt wordt, aankoopgeschiedenis, ip-adres, os, apparaat-id, fysieke adressen, telefoonnummers, e-mailadressen en meer. Volgens de privacyovereenkomst deelt AXS deze informatie met 'huidige of toekomstige zakenpartners, dochterbedrijven en moederbedrijven'.

In de Play Store valt te zien dat de applicatie inderdaad onder andere toegang tot contactpersonen, locatie, bluetooth en wifi vraagt. De toegang tot bluetooth maakt het mogelijk voor gebruikers om gevolgd te worden met bluetooth beacon tracking. Ook start de app op wanneer Android opstart, wat betekent dat deze in principe altijd op de achtergrond kan draaien.

Mochten gebruikers door een lege accu of een ander probleem niet bij de app kunnen komen, dan zegt Blizzard wel dat ze naar de helpdesk kunnen gaan. Wat voor oplossing ze daar geboden kan worden, meldt de spellenmaker echter niet.

In de Google Play Store krijgt de app overwegend een ster in de beoordelingen. Opvallend genoeg is dat op de App Store juist andersom: daar krijgt de app gemiddeld 4,6 sterren.

BlizzCon vindt plaats op 1 en 2 november en de kaartjes waren op 4 mei te koop. De tweede lichting kaartjes is op 8 mei te koop.