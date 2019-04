'Sony laat crossplatform overzetten van Destiny 2-personages naar pc niet toe'

Volgens een redacteur van gamesite Kotaku laat Sony het niet toe om spelers de mogelijkheid te geven hun Destiny 2-personages over te hevelen naar een ander platform. De fabrikant heeft zich eerder stevig verzet tegen crossplatformfuncties bij andere games.

Kotaku-redacteur Jason Schreier zei tijdens een podcast van de website dat hij heeft vernomen dat Bungie deze personagetransfers mogelijk wilde maken tussen in ieder geval de Playstation 4 en de pc, maar volgens hem ligt Sony dwars. Hij zegt dat Sony de opvatting huldigt dat gamers Destiny 2 met de PS4 moeten associëren.

Sony heeft zich in het verleden nogal eens onverzettelijk opgesteld in de discussie over het mogelijk maken van crossplay-opties. Dat werd veelal geblokkeerd of in beperkte vorm mogelijk gemaakt door de Japanse fabrikant, al werd dat later bij Rocket League en Fortnite alsnog mogelijk.

Soms lukt het Bungie niet om de content van de PS4 strikt gescheiden te houden. In Destiny 2 zit soms content die gedurende een tijd geheel exclusief is voor de PlayStation 4, om vervolgens pas op een later moment ook uit te komen op de pc. Dat is bijvoorbeeld het geval met een speciaal wapen, de Wavesplitter. Dit geweer is tot september exclusief voor PS4-spelers, al bleek onlangs dat pc- en Xbox One-spelers er toch ook aan konden komen, omdat Bungie bij de winkansen bij een bepaald personage was vergeten dit item uit te schakelen.