Rocket League krijgt volgende week update voor crossplatform-Party's en -Clubs

Rocket League-ontwikkelaar Psyonix brengt op 19 februari een update uit die het mogelijk maakt om Party's en Clubs te maken met spelers op alle verschillende platforms. Crossplay tussen pc, Xbox One, PS4 en Switch was al mogelijk met willekeurige spelers.

Psyonix voegt met de Friends Update een nieuwe Friends List toe aan het hoofdmenu van de game. Daarin kunnen spelers vrienden toevoegen onafhankelijk van het platform waarop zij de game spelen. Vervolgens kunnen spelers party's maken en samenspelen.

De nieuwe vriendenlijst bestaat uit vier tabs: Friends, RocketID, Recent Players en Alerts. De eerste tab laat alle vrienden zien die op hetzelfde platform spelen. De RocketID-tab toont ook vrienden die op een ander platform spelen. Alle spelers van Rocket League krijgen automatisch een RocketID toegewezen, dat bestaat uit de spelersnaam en vier willekeurige cijfers.

In de Recent Players-tab verschijnt een overzicht met tegenstanders of medespelers uit recente potjes. Vanuit deze lijst kunnen spelers elkaar een vriendschapsverzoek sturen, onafhankelijk van het platform. In de Alert-tab zijn alle interacties zoals vriendschapsverzoeken, uitnodigingen voor Party's en Clubs verzameld. Ook Clubs zijn na de update volledig crossplatform.

Crossplay is in Rocket League al lange tijd mogelijk tussen de pc, Xbox One en Nintendo Switch. In januari ging ook Sony overstag en werd de PlayStation 4 toegevoegd.