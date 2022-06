Rocket League krijgt 120fps-modus op PlayStation 5

De PlayStation 5-versie van Rocket League krijgt een performance-modus, waarmee de game met 120fps gespeeld kan worden. De update wordt op 18 augustus uitgebracht voor alle Rocket League-spelers op de PlayStation 5.

In een blog zet PlayStation uiteen wat het verschil is tussen de quality- en performance-modus. Rocket League-spelers op de PlayStation 5 kunnen voor een van de twee modi kiezen. In de quality-modus wordt Rocket League getoond in 4k, mits het scherm van de gebruiker deze resolutie ondersteunt. De game draait dan op 60fps met hdr.

Vanaf vrijdag kunnen spelers ook kiezen voor een performance-modus. De renderresolutie wordt dan teruggebracht naar 2688x1512 pixels en dat wordt opgeschaald naar 4k. Het spel draait dan op 120fps met hdr. Voor zowel hdr als de hogere framerate is een display nodig dat dit ondersteunt.

De nieuwe modus wordt toegevoegd met een update. In deze update zit ook special Ratchet & Clank-content exclusief voor PlayStation-spelers.