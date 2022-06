Psyonix wil Rocket League op termijn overzetten naar Unreal Engine 5

Psyonix werkt momenteel 'actief' aan het overzetten van Rocket League naar Unreal Engine 5. Dat blijkt uit een vacature van de ontwikkelaar en een bevestiging van een Psyonix-communitymanager. De overstap is een 'langetermijnproject' voor de studio.

De Psyonix-vacature voor een marketing-copywriter werd opgemerkt door Reddit-gebruiker u/ryangoldfish5, hoewel de verwijzing naar de Unreal Engine 5-overstap inmiddels is geschrapt. Aanvankelijk luidde de vacature: "De marketingafdeling blijft haar team uitbouwen om het vermogen te behouden en uit te breiden om de lopende initiatieven van Rocket League te ondersteunen, naast toekomstige projecten van Psyonix, waaronder Rocket League: Sideswipe en Rocket Leagues overstap naar Unreal Engine 5", schrijft ook IGN.

Inmiddels heeft communitymanager Devin Connors bevestigd dat Psyonix van plan is om de voetbalracegame over te zetten naar de nieuwe engineversie van Epic Games. "Het upgraden van de technologie die Rocket League aandrijft, inclusief een overstap naar UE5, is iets waar we actief aan werken. Dit is een langetermijnproject voor ons, en we zullen meer details delen wanneer we klaar zijn om onze spelers te laten zien wat de volgende stap is", schreef Connors op Reddit.

Rocket League verscheen in 2015. De studio achter deze game werd in 2019 overgenomen door Epic Games en Rocket League werd vorig jaar free-to-play. Het spel wordt nog altijd van nieuwe features voorzien. Recent nog kreeg de game een 120fps-modus op PlayStation 5. Datzelfde gebeurde eerder al voor de Xbox Series X en S. De ontwikkelaars besloten onlangs ook om matchmaking tijdelijk te blokkeren voor spelers die van Casual-potjes verlaten, een aanpassing die wisselend werd ontvangen door spelers. Psyonix werkt ook aan een mobiele variant van Rocket League, die later dit jaar moet verschijnen voor Android en iOS.