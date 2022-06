Mobiele game Rocket League Sideswipe is wereldwijd beschikbaar

Ontwikkelaar Psyonix heeft de iOS- en Android-game Rocket League Sideswipe wereldwijd beschikbaar gemaakt. Het spel wordt free-to-play, en speelt zich in tegenstelling tot de pc- en consoleversie af in een 2d-omgeving.

Het spel is sinds maandagavond wereldwijd te downloaden in de appwinkels van zowel iOS als Android. In maart, ten tijde van de aankondiging van de game, werd er voor de Android-versie al een alpha-test gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland. Twee weken geleden werd het volledige spel al voor die landen uitgebracht.

In Rocket League Sideswipe is het net als de volledige versie van Rocket League de bedoeling dat spelers met een auto de bal in het doel van de tegenstanders schieten. De potjes duren twee minuten en spelen zich af in een zijaanzicht, in plaats van de 3d-omgeving van het origineel. Er kan 2-tegen-2 of 1-tegen-1 gespeeld worden, zowel lokaal als online. Sideswipe werkt met aanraakbesturing om de game beter speelbaar te maken voor smartphones.