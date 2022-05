Rocket League blokkeert matchmaking voor spelers die vaak Casual-potjes verlaten

Seizoen vier van Rocket League is woensdag begonnen en daarin wordt strenger opgetreden tegen spelers die regelmatig Casual Matches verlaten. Zij kunnen tijdelijk geweerd worden bij het matchmakingproces. Ook komt er een optie om rondes af te breken.

Ontwikkelaar Psyonix schrijft in zijn uiteenzetting over de vernieuwingen van het vierde seizoen over 'verbeteringen voor Casual Matches'. Daarin zegt het bedrijf dat het frustrerend kan zijn als teamgenoten vroegtijdig deze wedstrijden verlaten. Om deze situatie te verbeteren, komt er een optie om de wedstrijd voortijdig te beëindigen, zoals dat ook al kan bij de Competitive Matches. Alle resterende spelers moeten daar wel mee instemmen.

Daarnaast richt Psyonix zijn pijlen op spelers die voortdurend Casual Matches verlaten. Die spelers kunnen te maken krijgen met een tijdelijke schorsing voor het matchmakingproces, wat betekent dat ze gedurende een bepaalde periode niet in een wedstrijd kunnen belanden. Deze verbanningen worden steeds langer naarmate een speler meer Casual Matches voortijdig verlaat. Spelers die slechts af en toe dergelijke rondes verlaten voordat er een winnaar is, krijgen niet te maken met deze maatregelen. Overigens worden er bots ingezet om spelers direct te vervangen als ze een ronde verlaten. Die bots kunnen op hun beurt weer worden vervangen door andere, nieuwe spelers als die zich aandienen.

Deze vernieuwing leidt tot verdeeldheid onder spelers. Op Reddit staat een bericht met bijna 14.000 upvotes waarin de auteur zijn ongenoegen laat blijken over de wijziging. Hij zegt dat de rondes niet voor niets met de term 'informeel' worden aangeduid. Een andere speler valt hem bij en zegt dat hij Casual-rondes met enige regelmaat onderbreekt als hij als ouder ineens moet ingrijpen om voor zijn kinderen te zorgen. Hij stipt aan dat ook deze rondes wel eens langer dan dertig minuten kunnen duren, al is dat doorgaans een stuk korter. Het overkoepelende bezwaar is vooral dat met dit strengere beleid het onderscheid tussen Casual en Competitive te veel vervaagt.

Er zijn echter ook spelers die het kunnen waarderen dat Psyonix strenger gaat optreden tegen spelers die rondes verlaten. Zo is er een speler die zich in de discussie mengt en aanstipt hoe negatief de situatie in Casual-modus is geworden. Volgens hem is het nu zo erg geworden dat je zomaar vier rondes achter elkaar kan spelen, zonder dat er een ook daadwerkelijk wordt afgemaakt. Hij zegt dat het zeldzaam is dat een gehele lobby ook gedurende de hele ronde blijft spelen. Het nieuwe beleid is in zijn ogen redelijk, omdat er niet meteen voor een of een paar keer straffen worden uitgedeeld.