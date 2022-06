Rocket League krijgt 120fps-modus op Xbox Series X en S, maar niet op PS5

Rocket League krijgt op de Xbox Series X en S een 120fps-modus. De game gebruikt daarbij respectievelijk renderresoluties van 2688x1512 en 1344x756 pixels. Over een 120fps-modus voor de PlayStation 5 wordt niet gesproken.

Ontwikkelaar Psyonix schrijft dat Rocket League per direct beschikbaar is met verbeteringen voor de next-genconsoles. Op de Xbox Series X draait de game nu in 4k-resolutie met 60fps en hdr. Bij de Series S is dat 1080p met 60fps en hdr. De PlayStation 5-versie gebruikt een 4k-resolutie met checkerboarding, in combinatie met 60fps en hdr. Dat is gelijk aan de PS4 Pro-versie.

De Xbox-versies krijgen later dit jaar een update met een Video Quality-setting. Daarin kan dan gekozen worden voor Quality met de genoemde instellingen, of Performace, waarin de game op 120fps draait. De resolutie schaalt daarin naar 70 procent, wat neerkomt op 2688x1512 pixels bij de Series X en 1344x756 pixels bij de Series S. De interface van het spel blijft in 4k en 1080p werken. Ook blijft hdr beschikbaar in combinatie met de hoge framerate.

Het is nog niet bekend wanneer de 120fps-modus naar Rocket League komt, Psyonix meldt alleen dat dit ergens later dit jaar zal zijn. Over een keuze tussen een Quality- en Performance-modus voor de PlayStation 5-versie rept de ontwikkelaar niet. Het is daardoor niet duidelijk of die optie er komt.

Eerder deze week maakte EA bekend dat ook Star Wars: Squadrons een 120fps-modus krijgt op de Xbox Series X en S, maar niet op de PlayStation 5. Ook EA gaf daarover geen verdere uitleg. Hoewel de PS5 op papier iets minder krachtig is dan de Xbox Series X, is het onwaarschijnlijk dat het ontbreken van de 120fps-modus daar mee te maken heeft. Beide games krijgen die modus immers ook op de Series S, die veel minder rekenkracht heeft dan de PlayStation 5.

Update, 22:25: VentureBeat schrijft dat games die voor de PlayStation 4 ontwikkeld zijn op de PS5 maximaal met 60fps kunnen draaien. Dat is een beperking van de backward compatibility-modus. Bij de Xbox Series X en S is zo'n beperking er niet. Vermoedelijk verklaart dit de afwezigheid van de 120fps-modi in Rocket League en Star Wars: Squadrons voor de PlayStation 5. De games zijn immers ontwikkeld voor de PlayStation 4 en krijgen nu een relatief eenvoudige update. Vermoedelijk zouden de games verder aangepast moeten worden om de volledige capaciteiten van de PS5 te benutten.