Sony: PS5 ondersteunt geen 1440p-resolutie door prioriteren van televisies

Sony heeft een interview laten weten dat de PlayStation 5 momenteel geen 1440p-resolutie ondersteunt, omdat het prioriteit heeft gegeven aan de ondersteuning van televisies. Het bedrijf lijkt wel open te staan om 1440p-ondersteuning later alsnog toe te voegen bij veel vraag.

Sony heeft dit bij monde van Hideaki Nishino, een onderdirecteur van het bedrijf die over het PlayStation-platform gaat, gezegd in een Japanse publicatie. Hij geeft aan dat de PS5 geen 1440-output ondersteunt, omdat hij 'topprioriteit wil geven aan televisieondersteuning'. Daarbij geeft hij aan dat er geen technische beperking is om deze resolutie te ondersteunen en dat dit bij voldoende vraag wellicht alsnog wordt toegevoegd in de toekomst. Een 1440p-resolutie is met name van belang voor monitoren; televisies ondersteunen doorgaans 1080p of 4k.

Onlangs werd al bekend dat de PlayStation 5 geen 1440p-resolutie ondersteunt. De aankomende next-genconsole van Sony kan wel zonder problemen intern games op 1440p renderen; het gaat hier puur om een beperking in de output. De PS4 Pro heeft ook geen native ondersteuning voor output op 1440p en stuurt alleen beelden uit op 4k of full-hd. De Xbox One en de dinsdag uitgekomen Xbox Series S en X werken wel native op 1440p.

Hideaki Nishino ging in het interview ook in op enkele andere zaken, zoals zijn stelling dat de PS5 de PSVR-ervaring zal verbeteren, al gaf hij daar verder geen details over. Ook gaf hij aan waarom de PS5 momenteel geen webbrowser heeft. Volgens hem is het twijfelachtig of een webbrowser wel nodig is voor een gameconsole. Hij zegt deze situatie aan te kijken, waarbij hij wederom de deur op kier laat om hier op een later moment alsnog een app voor uit te brengen.