Star Wars: Squadrons krijgt 120fps-modus op Xbox Series X en S, maar niet op PS5

EA geeft Star Wars: Squadrons volgende week een update voor next-gen consoles. De game krijgt een prestatiemodus op de Xbox Series X en S, waarin het spel met 120fps draait. De PlayStation 5 krijgt die modus niet en gaat niet hoger dan 60fps.

Volgende week krijgt een aantal games updates voor de next-gen consoles, schrijft EA. Ontwikkelaar Motive geeft Star Wars: Squadrons op de Xbox Series X en S twee standen waar spelers uit kunnen kiezen: een voor betere visuele weergave en een voor betere prestaties. Eerstgenoemde stand zorgt voor betere lichteffecten en daarbij draait de game op de Series X in 4k met 60fps en op de Series S in 1440p met 60fps. In de prestatiemodus draaien beide consoles de game met 120fps, met resoluties 'tot aan 4k' en 'tot aan 1440p'. Die bewoording wijst op het gebruik van een dynamische resolutie. Ook krijgt de game in het menu een optie om variable refresh rate in of uit te schakelen, als gamers een tv hebben die dat ondersteund.

De PlayStation 5-versie van Star Wars: Squadrons krijgt veel minder verbeteringen. Volgens EA draait het spel in dezelfde resolutie en met dezelfde framerate als de PlayStation 4 Pro-versie, met verbeterde lichteffecten. Over een prestatiemodus voor 120fps rept EA niet en die lijkt dus te ontbreken bij de PlayStation-versie. Het is onbekend of zo'n modus later alsnog komt. Tweakers heeft EA om een reactie gevraagd.

Op de PlayStation 4 Pro draait de game maximaal met 60fps en volgens analyse van VG Tech gebeurt dat met een dynamische resolutie, met een maximum van 3200x1800 pixels. Volgens de uitleg van EA zou de PlayStation 5-versie dus met dezelfde parameters draaien.

Dat is opvallend, want Star Wars: Squadrons is een game die zonder veel moeite hoge framerates haalt op veel hardware. Dat blijkt uit benchmarks van TechPowerUp. De pc-versie draait bij een resolutie van 2560x1440 pixels bijvoorbeeld gemiddeld op 172fps met een Radeon RX 5700XT en op 186fps met een RTX 2080 Super. Met diezelfde videokaarten haalt het spel in een native 4k-resolutie ruim 90fps. De nieuwe consoles hebben een gpu die krachtiger is dan de genoemde videokaarten en zeker met een dynamische resolutie moet ook de PlayStation 5 in staat zijn om 120fps 'tot 4k' te halen.

Nog weinig verbeteringen voor andere EA-games

EA maakt ook details bekend over next-gen updates voor een aantal andere games. De uitgever noemt relatief weinig games die meteen bij de release van de next-gen consoles een update krijgen en het is niet bekend wanneer verdere verbeteringen of meer updates volgen.

Zo zegt EA over Apex Legends alleen dat spelers een 'prestatieboost tot 1440p' kunnen verwachten. Exacte details over resoluties en framerates voor de verschillende consoles geeft de uitgever niet. Wel zegt EA dat er 'meer formele verbeteringen' in de planning staan voor volgend jaar.

In zijn opsomming noemt EA ook Need for Speed Hot Pursuit Remastered, maar die game krijgt geen verbeteringen voor next-gen consoles. Het spel draait op de Xbox Series X hetzelfde als op een Xbox One X; op de Series S is dat vergelijkbaar met de One S en op de PlayStation 5 is dat hetzelfde als bij de PlayStation 4 Pro. Verder zegt EA dat The Sims 4 sneller laadt en soepeler draait. Ook die game lijkt geen specifieke next-gen verbeteringen te hebben.

FIFA 21 en Madden NFL 21 krijgen op 4 december een upgrade naar een next-gen versie. Voor die tijd draaien de games in een compatibiliteitmodus en zien ze er hetzelfde uit als op de huidige consolegeneratie. De nieuwe versies zijn geen updates, maar een volledig nieuwe download. Kopers van de huidige versies krijgen een gratis upgrade.

Of andere bestaande EA-games nog next-gen updates krijgen, is niet bekend. Wel heeft EA bekendgemaakt dat Star Wars: Jedi Fallen Order volgende week beschikbaar komt via het EA Play-abonnement. Dat betekent dat het spel ook voor alle Game Pass Ultimate-abonnees te spelen is. Op de Xbox One X en PlayStation 4 Pro is dat spel te draaien in een 4k-modus voor de beste graphics op maximaal 30fps en in een prestatiemodus met 60fps bij een 1080p-resolutie. De next-gen consoles zouden het spel op een hogere resolutie kunnen draaien met 60fps, maar daarvoor zou een update nodig zijn en EA rept daar niet over.