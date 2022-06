'Backward compatibility van PlayStation 5 werkt beter dan verwacht'

Het spelen van PlayStation 4-games op de PlayStation 5 gaat veelal gepaard met significante verbeteringen, concludeert Digital Foundry na een uitgebreide test. Sony legt in tegenstelling tot Microsoft relatief weinig nadruk op backward compatibility.

Aanvankelijk bestond er onduidelijkheid over de backward compatibility van de PlayStation 5. Sony zei eerst de honderd populairste games getest te hebben, maar verduidelijkte later dat toch vrijwel alle PlayStation 4-games zouden werken. De fabrikant gaf verder niet veel details over welke verbeteringen spelers zouden kunnen verwachten.

Digital Foundry heeft uitgebreide tests uitgevoerd met PlayStation 4-games op de PlayStation 5 en concludeert dat dit in de meeste gevallen vlekkeloos werkt, net als bij de Xbox Series X het geval is. Games die op de PlayStation 4 of PS4 Pro met moeite draaiden, halen op de PlayStation 5 een stabiele framerate. Volgens de site wordt de volledige cpu- en gpu-rekenkracht van de nieuwe console gebruikt bij het afspelen van oudere games.

In de video bespreekt Digital Foundry specifiek games die geen PS5-patch hebben gehad. Bij games waarbij de framerate beperkt is tot 30fps, verandert daar niets aan. Veel PS4 Pro-games hebben ook een prestatiemodus met een ongelimiteerde framerate en een lagere resolutie. Die games halen vaak geen 60fps, maar bij de PS5 is dat wel het geval.

Digital Foundry toont bijvoorbeeld de 1080p-modus van Final Fantasy XV. Die draait vloeiend op 60fps, terwijl dat bij de PS4 Pro 30 tot 60fps was. Just Cause 3, een game die op de PlayStation 4 Pro soms naar 20fps dipte, draait constant op het maximum van 30fps. Ook de remaster van Crysis, die op de PS4 Pro drops naar 30fps vertoonde, draait op de PlayStation 5 stabiel op 60fps.

De site besteedt ook aandacht aan Knack. Dat is een oude game met unlocked framerate die op de PS4 nooit echt soepel draaide. Dat spel toont volgens Digital Foundry goed het verschil in rekenkracht. Bij de PlayStation 4 Pro zakt de framerate soms tot 26fps, terwijl de PS5 stabiel op 60fps draait. Dat is een verschil van 2,3x, bijna gelijk aan het verschil in grafische rekenkracht van 2,4x tussen de PS4 Pro en PS5.

Dat de PlayStation 5 dergelijke oude games stabiel met 60fps draait is vanuit een technisch perspectief niet verwonderlijk. Het betekent echter wel dat de compatibiliteit met PS4-games prima werkt. Verschillende games laten volgens Digital Foundry wel een waarschuwing in beeld zien. Daarin staat dat het afspelen van een PS4-game op een PS5 problemen kan opleveren. In de praktijk heeft de site geen problemen waargenomen.

Digital Foundry heeft ook een uitgebreide technische analyse van PlayStation 5-game Spider-Man: Miles Morales gemaakt. Daarin is te zien dat de game in de 'fidelity'-modus op een native 4k-resolutie draait met raytracing en een stabiele framerate van 30fps. In de 'performance'-modus draait het spel op 60fps bij een dynamische resolutie tot 4k en is raytracing uitgeschakeld. Ook in deze modus is de framerate erg stabiel volgens de site.

Tweakers publiceert volgende week woensdagmiddag een review van de PlayStation 5. De console is vanaf 19 november te koop in Nederland en België.