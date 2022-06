Sony had aanvankelijk groter ontwerp voor PlayStation 5

Sony's PlayStation 5 is de grootste console in jaren, maar het eerste ontwerp was nog groter. Dat zegt ontwerper Yujin Morisawa in een interview. Volgens de designer vertelden ingenieurs hem dat hij het ontwerp kleiner moest maken.

Hoe het eerste ontwerp eruit zag, is niet bekend. Yujin Morisawa geeft in zijn interview met The Washington Post enkel aan dat hij tekeningen had gemaakt van een console die nog groter is dan de huidige PlayStation 5. Hij ging uit van een groot ontwerp om ervoor te zorgen dat de console goed gekoeld kan worden. Dat is volgens hem ook de reden dat de PlayStation 5 zijn huidige afmetingen heeft. Als de console kleiner gemaakt zou worden, zou dat ten koste gaan van de airflow.

De PlayStation 5 is in staande positie 39cm hoog en 9cm breed. Daarmee is het de hoogste console van alle recente generaties. De Xbox Series X is 30cm hoog en 15cm breed. De PlayStation 5 kan overigens ook liggend gebruikt worden. Sony brengt de PlayStation 5 op 19 november uit in Nederland en België. Tweakers publiceert woensdagmiddag een review van de console.