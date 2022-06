Sony: PS5 is op dag van release alleen online verkrijgbaar

Sony zegt dat op de dag van release, in de Benelux op 19 november, geen fysieke exemplaren van de console in winkels zullen liggen. De console zal op die dag alleen online leverbaar zijn. Sony zegt de stap te hebben genomen voor de veiligheid van gamers en winkelmedewerkers.

Mensen met een preorder die ze op afspraak kunnen ophalen in een winkel, kunnen dat gewoon doen, zegt Sony. Voor de rest waarschuwt de elektronicamaker dat in de rij staan voor winkels op de dag van release geen zin zal hebben, omdat de console niet aan fysieke winkels zal worden geleverd.

Sony noemt het coronavirus als reden om de console op de dag van release niet fysiek te verkopen. Vermoedelijk is de fabrikant bang dat gamers geen afstand houden als zij in de rij staan of in de winkels te dicht bij elkaar of bij winkelpersoneel zullen komen.

De PlayStation 5 zal op een later moment wel in de winkel komen, maar Sony zegt niet precies wanneer dat zal zijn. De PS5 komt volgende week uit in de VS en zal over twee weken verschijnen in Europese landen, waaronder Nederland en België.