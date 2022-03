PlayStation 5-consoles worden geleverd met fans van verschillende fabrikanten

Sony lijkt verschillende versies van de PlayStation 5 te hebben uitgebracht. De twee modellen gebruiken ieder verschillende fans van een andere fabrikant. Eerder bracht Sony al PS4 Pro- en PS3-varianten uit met fans van verschillende fabrikanten.

De consoles met verschillende fans werden onder andere opgemerkt door leden van het Gathering of Tweakers-forum. Het gaat daarbij om fans met respectievelijk 23 en 17 blades. Ook forumbezoekers op NeoGAF en ResetEra melden dat er PS5-consoles met twee verschillende fans in omloop zijn. Het lijkt erop dat de fan met 23 blades wordt geproduceerd door Delta, terwijl de variant met 17 blades van Nidec afkomstig is.

Franse website Les Numériques heeft de twee PS5-modellen met verschillende fans in handen, en publiceert onder andere geluidsopnames van de twee ventilatoren. Daaruit blijkt dat de fan met 17 blades iets meer geluid lijkt te produceren dan de variant met 23 ventilatorbladen, hoewel de waargenomen verschillen niet groot zijn. Het geluidsverschil tussen de twee varianten komt in de tests neer op ongeveer 4dBa. 'Console A' met Delta-fan produceert tijdens het spelen van Demon's Souls zo'n 39dBa aan geluid, terwijl dat bij de PS5 met Nidec-ventilator neerkomt op 43dBa.

De Nidec-fan van met 17 blades produceert daarnaast een wat meer 'ratelend' geluid in de tests van Les Numériques. Dit geluid wordt vermoedelijk geproduceerd door de motor van de fan en komt in iets mindere mate ook voor in de geluidsopnames van de Delta-fan. De website zegt vijf PS5-consoles van redacteuren te hebben vergeleken. Twee daarvan hadden een fan van Delta, terwijl drie modellen voorzien waren van Nidec-variant. Sony heeft in het verleden vaker verschillende fans gebruikt voor de productie van PlayStation-consoles. Zo werd de PS4 Pro bijvoorbeeld ook geleverd met fans van Delta of Nidec.

De consolefabrikant bracht zijn PlayStation 5 eerder deze maand uit, hoewel deze beperkt beschikbaar was. Eerder vandaag meldde Sony op Twitter dat de PS5 goed was voor de 'grootste PlayStation-release tot nu toe'. Daarnaast belooft het bedrijf dat er nog dit jaar 'nieuwe voorraad' wordt verstrekt aan retailers. Tweakers publiceerde eerder een review van de PlayStation 5.