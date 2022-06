Microsoft verwacht dat tekorten Xbox Series X en S tot april 2021 aanhouden

Microsoft verwacht dat de vraag naar de Xbox Series X en S tot in het eerste kwartaal van volgend jaar hoger zal zijn dan het aanbod. Pas vanaf april zou Microsoft aan de vraag kunnen voldoen. De nieuwe consoles zijn momenteel vrijwel overal uitverkocht.

Tom Stuart, de chief financial officer van Microsofts Xbox-afdeling, sprak tijdens een conferentie voor investeerders over de tekorten. Een transcript staat op Seeking Alpha. Volgens Stuart blijven de tekorten tot in het eerste kwartaal van volgend jaar aanhouden. Hij verwacht dat pas vanaf april 2021 het aanbod afgestemd zal zijn op de vraag naar de nieuwe consoles.

De financiële topman stelt dat de tekorten komen door de groeiende markt voor gaming; het zou momenteel om een industrie gaan waarin jaarlijks 200 miljard dollar omgaat. Over productiecapaciteit zegt de cfo niets. Het is aannemelijk dat de tekorten te maken hebben met beperkte capaciteit van bijvoorbeeld chipfabrikant TSMC, die de 7nm-chip maakt die in de consoles zit.

Ook Sony laat zijn PlayStation 5-consolechip bij TSMC maken en op dat 7nm-procedé worden ook AMD's Ryzen- en Epyc-processors geproduceerd, net als de komende Radeon RX6000-videokaarten. De vraag naar de PS5 is ook hoger dan het aanbod en hetzelfde geldt voor AMD's nieuwe Ryzen 5000-processors. Ook wordt verwacht dat de vraag naar Radeon RX 6000-videokaarten, die vanaf donderdag te koop zijn, hoger is dan het aanbod.

Nvidia zei eerder al dat de tekorten van de RTX 3080 en 3090 naar verwachting tot volgend jaar aanhouden. De gpu's op die videokaarten wordt niet door TSMC gemaakt, maar door Samsung op een 8nm-procedé.

Bethesda-games 'het beste op Xbox'

In het gesprek wordt ook gevraagd of Microsoft plannen heeft om na de overname van Bethesda de games van die studio's exclusief uit te brengen voor Xbox-consoles. Stuart geeft aan dat Microsoft crossplay op verschillende platforms stimuleert en geen intentie heeft om alle Bethesda-games weg te halen bij partijen als Sony en Nintendo. Wel zegt de cfo dat het de bedoeling is dat de games 'het eerste, beter of het beste' zullen werken op Microsoft-platforms.

Ook geeft Stuart aan dat Microsoft 'rond blijft kijken' voor nieuwe overnames. De cfo benadrukt dat het doel van de overnames is om het aanbod van games dat beschikbaar is via het Game Pass-aanbod uit te breiden, om dat abonnement op die manier aantrekkelijker te maken. Momenteel heeft Microsoft meer dan 15 miljoen Game Pass-abonnees.