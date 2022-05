Omzet Microsoft stijgt met 17 procent door clouddiensten en nieuwe Xbox-consoles

Microsoft verdiende in het vierde kwartaal van vorig jaar wederom veel meer dan de maanden ervoor. Dat kwam grotendeels door de groei in clouddiensten als Azure, maar ook door de nieuwe Xbox-consoles en het bijbehorende Game Pass-abonnement.

Microsoft behaalde in de laatste drie maanden van 2020 een omzet van 41,3 miljard dollar, omgerekend zo'n 35,6 miljard euro. Dat is een stijging van 17 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een jaar geleden. Het bedrijf verdiende netto 15,5 miljard dollar of 12,8 miljard euro, een stijging van 33 procent.

Een deel van de omzetstijging kwam voort uit Xbox-diensten. Daar zag Microsoft een stijging van veertig procent. Het aantal Xbox-verkopen steeg met 86 procent. Ook de Xbox Game Pass-dienst is populair. Inmiddels zijn er daarvoor 18 miljoen abonnees; 3 miljoen meer dan in september vorig jaar. Dat zorgt ervoor dat Microsoft dit kwartaal voor het eerst een omzet van meer dan vijf miljard dollar ophaalde in de gamingdivisie.

De stijging komt daarnaast voort uit clouddiensten. De opbrengsten afkomstig van de Intelligent Cloud-afdeling van het bedrijf stegen met 23 procent naar een omzet van 14,6 miljard dollar. Specifiek Azure groeide met vijftig procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook andere clouddiensten, waaronder die binnen Office, deden het goed. Het aantal Microsoft 365-klanten steeg naar 47,5 miljoen, wat goed is voor een omzetstijging van zeven procent in die sector. De omzet afkomstig van de clouddiensten binnen Office steeg met 21 procent. Volgens ceo Sayta Nadella komt de stijging met name door de 'tweede golf van de digitale transformatie'.

Ook op de meeste andere vlakken steeg de omzet van het bedrijf, al was de stijging op Windows- en computerproducten minimaal. De oem-omzet van Windows-licenties steeg met slechts een procent en 'commerciële Windows-producten' met tien procent. De omzet uit advertentie-inkomsten en Surface-producten stegen met respectievelijk twee en drie procent.